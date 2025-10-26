Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Champions, l'Inter è caduta a Napoli. I nerazzurri sono incappati nella terza sconfitta in questa stagione dopo Udinese e Juve. L'obiettivo è rialzarsi, mercoledì a San Siro arriva la Fiorentina di Stefano Pioli. "Ieri sera, prima delle 23, l’Inter decollava già da Capodichino e stamattina sarà ad Appiano per scacciare tutti i brutti pensieri che le hanno rovinato la gita a Napoli: ci saranno allenamenti mattutini ogni giorno, fino all’infrasettimanale di mercoledì contro la Fiorentina (oggi defaticante per chi ha lavorato, seduta normale per chi ha giocato), si legge sulla Gazzetta dello Sport.