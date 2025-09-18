Novità in casa Uefa per l'edizione 2025-26 della Champions League: verranno infatti fornite le motivazioni ufficiali delle decisioni prese dal VAR nelle partite della massima competizione europea.
Ajax-Inter, ecco la spiegazione ufficiale dell’UEFA sul rigore revocato a Thuram
Novità in casa Uefa per l'edizione 2025-26 della Champions League: verranno infatti fornite le motivazioni ufficiali delle decisioni prese dal VAR
Questa la spiegazione sul rigore revocato all'Inter nel primo tempo contro l'Ajax: "Decisione annullata: rigore revocato per fallo. Il numero 9 dell'Inter ha trattenuto un avversario prima dell'episodio del rigore".
