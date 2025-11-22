FC Inter 1908
Al-Hilal, i tifosi dedicano uno striscione in italiano a Inzaghi: "Onore e passione"

Al-Hilal, i tifosi dedicano uno striscione in italiano a Inzaghi: “Onore e passione”

Al-Hilal, i tifosi dedicano uno striscione in italiano a Inzaghi: “Onore e passione” - immagine 1
Il pubblico del club saudita, in occasione del match contro l'Al Fateh, ha esposto un messaggio per l'ex tecnico dell'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Uno striscione in italiano in occasione del match tra Al-Hilal e Al Fateh, gara valevole per la nona giornata del campionato saudita: è quello che hanno esposto i tifosi di casa, indirizzato al tecnico Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter.

Al-Hilal, i tifosi dedicano uno striscione in italiano a Inzaghi: “Onore e passione”- immagine 2

Il messaggio recita le parole "Onore e passione", come si è potuto vedere nel corso della partita.

