Uno striscione in italiano in occasione del match tra Al-Hilal e Al Fateh, gara valevole per la nona giornata del campionato saudita: è quello che hanno esposto i tifosi di casa, indirizzato al tecnico Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter.
Al-Hilal, i tifosi dedicano uno striscione in italiano a Inzaghi: “Onore e passione”
Il pubblico del club saudita, in occasione del match contro l'Al Fateh, ha esposto un messaggio per l'ex tecnico dell'Inter
Il messaggio recita le parole "Onore e passione", come si è potuto vedere nel corso della partita.
