Carlo Cottarelli ha ricevuto a Savona il riconoscimento alla carriera nell'ambito del Premio Cronin. A margine della cerimonia, l'economista ha parlato di politiche di sviluppo ed è tornato su Interspac. il progetto di azionariato popolare per rafforzare l'Inter e nato nel 2021. "È il mio primo premio alla carriera e mi fa pensare che è passato parecchio tempo da quando ho cominciato. È stato un grande onore, una cerimonia molto bella, quindi sono felice di esserci stato", le parole raccolte da Savonanews.