Carlo Cottarelli ha ricevuto a Savona il riconoscimento alla carriera nell'ambito del Premio Cronin. A margine della cerimonia, l'economista ha parlato di politiche di sviluppo ed è tornato su Interspac. il progetto di azionariato popolare per rafforzare l'Inter e nato nel 2021. "È il mio primo premio alla carriera e mi fa pensare che è passato parecchio tempo da quando ho cominciato. È stato un grande onore, una cerimonia molto bella, quindi sono felice di esserci stato", le parole raccolte da Savonanews.
Cottarelli: "Ho ancora qualche speranza per l'azionariato popolare dell'Inter…"
A margine del Premio Cronin, l'economista Carlo Cottarelli è tornato a parlare dell'azionariato popolare per l'Inter
"I risultati del nostro Paese, in termini di crescita economica, sono abbastanza bassi e questo si vede un po' in tutta Italia. È un Paese che sta invecchiando, sappiamo che la Liguria è la regione più anziana d'Italia. Bisogna pensare al futuro e pensare di cambiare la situazione. Non possiamo andare avanti così e crescere allo 0,5% di quest'anno. Più difficile applicare la spending review o l'azionariato popolare nell'Inter? Ho ancora qualche speranza per l'azionariato popolare per l’Inter, per la spending review non so se ho ancora qualche speranza".
(Savonanews.it)
