Tramite i propri canali social, l'Al Hilal, nuovo club di Simone Inzaghi , ha mostrato così il primo discorso del tecnico ex Inter ai suoi nuovi giocatori: "Buongiorno a tutti, a nome mio e dello staff siamo molto onorati di essere qui con grande entusiasmo e voglia di vincere, che è la cosa più importante. Abbiamo fiducia in tutti voi: poi quando ci saranno tutti gli altri giocatori parleremo più a fondo.

Ma dobbiamo prepararci bene anche in questi giorni anche se siamo pochi. Otto persone sono venute con me dall'Italia, li conoscerete con calma quando ci saremo tutti: due ragazzi li abbiamo trovati qui ma ho già preso ottime referenze. Saremo questi per andare a giocare il Mondiale. Poi avrete tre settimane di riposo perché è stata una stagione lunga per tutti, per me e il mio staff compresi".