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Al via l’incontro Abodi-Malagò, primo confronto post elezione Figc

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È cominciato poco dopo le 19 l'incontro tra il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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È cominciato poco dopo le 19 l'incontro tra il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò.

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Getty Images

L'appuntamento è in corso negli uffici del ministro ed è il primo incontro ufficiale dopo l'elezione dell'ex n.1 del Coni alla presidenza della Federcalcio avvenuta lunedì 22 giugno.

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Al centro del confronto, le future strategie per il rilancio del calcio italiano dopo la fallita qualificazione al mondiale e le conseguenti dimissioni dell'ex numero uno di via Allegri, Gabriele Gravina.

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