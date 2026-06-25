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fcinter1908 ultimora Al via l’incontro Abodi-Malagò, primo confronto post elezione Figc
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Al via l’incontro Abodi-Malagò, primo confronto post elezione Figc
È cominciato poco dopo le 19 l'incontro tra il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò
È cominciato poco dopo le 19 l'incontro tra il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e il neo presidente della Figc, Giovanni Malagò.
L'appuntamento è in corso negli uffici del ministro ed è il primo incontro ufficiale dopo l'elezione dell'ex n.1 del Coni alla presidenza della Federcalcio avvenuta lunedì 22 giugno.
Al centro del confronto, le future strategie per il rilancio del calcio italiano dopo la fallita qualificazione al mondiale e le conseguenti dimissioni dell'ex numero uno di via Allegri, Gabriele Gravina.
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