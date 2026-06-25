Dopo due stagioni nel settore giovanile dell'Inter, prima alla guida dell'U18 e poi della Primavera, Benito Carbone è pronto a ripartire con un nuovo progetto.

Secondo gianlucadimarzio.com, le prime proposte sono già arrivate: l'ex allenatore nerazzurro ha ricevuto alcune offerte dall'Arabia Saudita, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia. In tal senso, il Cesena gli avrebbe prospettato l'ipotesi di un ingresso nello staff tecnico della Prima Squadra, a prescindere da chi sarà il tecnico che i bianconeri sceglieranno per la prossima stagione.