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fcinter1908 ultimora Ex Inter, Carbone pronto a ripartire: offerte dal Cesena e dall’Arabia Saudita
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Ex Inter, Carbone pronto a ripartire: offerte dal Cesena e dall’Arabia Saudita
Terminata l'esperienza alla guida dell'Inter Primavera, il tecnico sta valutando le proposte arrivate in queste settimane
Dopo due stagioni nel settore giovanile dell'Inter, prima alla guida dell'U18 e poi della Primavera, Benito Carbone è pronto a ripartire con un nuovo progetto.
Secondo gianlucadimarzio.com, le prime proposte sono già arrivate: l'ex allenatore nerazzurro ha ricevuto alcune offerte dall'Arabia Saudita, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia. In tal senso, il Cesena gli avrebbe prospettato l'ipotesi di un ingresso nello staff tecnico della Prima Squadra, a prescindere da chi sarà il tecnico che i bianconeri sceglieranno per la prossima stagione.
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