L'ex portiere crede nelle possibilità dell'Italia: "Non qualificarsi al Mondiale sarebbe un disastro per il nostro calcio"

Fabio Alampi Redattore 26 marzo - 17:05

L'ex portiere Enrico Albertosi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'imminente sfida tra Italia e Irlanda del Nord: "Mi auguro che l'Italiia ce la faccia. Sono già due volte volte che non partecipiamo alla Coppa del Mondo, se mancassimo per la terza volta di fila sarebbe un disastro per il calcio italiano".

Donnarumma è l'unico campione di questa Nazionale?

"Se parliamo di portieri, vedo bene Carnesecchi dell'Atalanta, in prospettiva, è molto bravo".

E negli altri ruoli?

"Donnarumma è il nostro capitano, è chiaro che deve tenere alta l'atttenzione della squadra. Non ci sono dei fenomeni, è vero, ma ci sono ottimi giocatori che danno il 100% e che possono raggiungere l'obiettivo".

Gattuso le piace?

"Sì, per le sfide che ha affronttato fino ad ora ha fatto molto bene. Bisogna vedere se riuscirà a portare a termine il compito stasera e, nel caso di passaggio del turno, nell'eventuale finale playoff".

Si affiderebbe a Pio Esposito?

"Certamente. Credo che sia uno dei pochi davvero in grande forma, si vede ogni volta in cui gioca o subentra nell'Inter. In Nazionale però ha davanti due grandi giocatori come Kean e Retegui, meglio per la Nazionale".

Milan e Napoli possono credere allo scudetto?

"No, credo che la lotta scudetto sia già chiusa in favore dell'Inter".