Camolese: “Gattuso mi ha convinto finora. Esposito è il più giovane ma…”

Giancarlo Camolese ha parlato ai microfoni di TMW in vista di Italia-Irlanda: "Bisogna vivere il presente, il passato lo conosciamo, ma serve guardare avanti. Ci sono due partite da vincere, i giocatori che Gattuso ha convocato hanno tutte le qualità che servono per andare avanti"

"Assolutamente sì: lui e il suo staff hanno preso questa strada che trovo giusta, viaggiando molto per accompagnare ogni giocatore. Mi sembra che poi sia stata una cosa accolta benissimo dai giocatori. Tutto questo contribuisce a creare il clima che serve, a forgiare il gruppo per tirare fuori qualcosa in più"

"Gli attaccanti che abbiamo mi piacciono tutti. Mi aspetto una partita fisica stasera, l'Irlanda del Nord ha quella caratteristica. Abbiamo attaccanti che possono dare una mano in tal senso. Pio Esposito, anche se è il più giovane, ha dimostrato di saper fare la differenza. Starà a Rino (Gattuso) scegliere e credo che lo farà nel migliore dei modi".