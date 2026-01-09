Massimiliano Allegri ha parlato anche a Sky Sport dopo il pareggio del Milan a San Siro contro il Genoa

Alessandro Cosattini Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 15:21)

Massimiliano Allegri ha parlato anche a Sky Sport dopo il pareggio del Milan a San Siro contro il Genoa: “Piano piano stiamo crescendo, il lato negativo è il gol preso e il rigore al 95’. Al 91’ hai ancora 4 minuti e si fanno 6 azioni, erano in difficoltà, bastava andare con la palla vicino all’area. La voglia di vincerla era giusta ma va fatto con equilibrio.

Leao ha fatto gol, le punte si valutano per i gol che fanno, il resto non conta nulla. Fullkrug non ha i 90, Leao non sta benissimo e alle 3 domenica giochiamo ancora. Vediamo se Nkunku ci sarà per domenica.

Mercato di gennaio? Un difensore? Niente, la società sta lavorando per il futuro, momentaneamente si stanno facendo buone cose. Ripeto: non per superstizione, ma Inter e Napoli sono nettamente più forti delle altre e sono le favorite. Il resto non conta nulla. Poi uno può raccontare che Cristo è morto nel sonno, ma è la verità, c’è poco da scherzare. Sento dire delle robe…

Tutti parlano? Quello è un problema (ride, ndr). Io mi diverto, a volte sento anche cose buone. C’è Costacurta in studio, avete Billy che ha fatto parte di una delle squadre più forti della storia del calcio, io ero di basso livello. Si veniva qui a San Siro e al 60’ loro iniziavano a giocare, questo bisogna imparare a fare. Una cosa che l’Inter ha. Bisogna vedere come giocano con tranquillità le partite loro. Le piccole vengono e giocano 60’, poi le grandi si svegliano e fanno 1, 2, 3 dal 60’ in poi”.