"Il campionato resta aperto perché c'è anche il Milan e vedremo se rientrerà la Juventus. Partita che può dire molte cose per l'Inter che non vince da tanto uno scontro diretto contro Milan, Napoli e Juve. È l'ultima cosa mentale che deve superare l'Inter, ha ritrovato gioco, ha grande condizione fisica, ha gestito bene il turno infrasettimanale facendo turnover, l'Inter ci arriva in grande forma. Questo ostacolo dello scontro diretto può essere determinante per togliersi di dosso l'etichetta della squadra bella ma che tutti fregano alla fine.