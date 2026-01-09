Durante L'ascia raddoppia sia parla del big match tra Inter e Napoli di domenica sera. Questa l'opinione di Fabrizio Biasin:
Biasin: “C’è un’ultima cosa mentale che deve superare l’Inter. Dopo l’Udinese ho pensato…”
"Il campionato resta aperto perché c'è anche il Milan e vedremo se rientrerà la Juventus. Partita che può dire molte cose per l'Inter che non vince da tanto uno scontro diretto contro Milan, Napoli e Juve. È l'ultima cosa mentale che deve superare l'Inter, ha ritrovato gioco, ha grande condizione fisica, ha gestito bene il turno infrasettimanale facendo turnover, l'Inter ci arriva in grande forma. Questo ostacolo dello scontro diretto può essere determinante per togliersi di dosso l'etichetta della squadra bella ma che tutti fregano alla fine.
Devo anche dire che quando l'Inter perde la sua quarta partita io penso quest'anno lo scudetto sarà di qualcun altro. Scudetto con 5 partite perse capitato raramente. Il paradosso è scudetto a quota bassa, ma se l'Inter vince il recupero può girare a 45 e due mesi fa non l'avremmo mai detto. Sei partite di fila dominandole. L'Inter produce tanto, non può essere un problema. Se le segnasse tutte finirebbe 20 a 0. Rispetto all'anno scorso hai una squadra più completa".
