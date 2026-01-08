FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Allegri: “Inter e Napoli sono nettamente più forti! E poi c’è una cosa che l’Inter fa…”

ultimora

Allegri: “Inter e Napoli sono nettamente più forti! E poi c’è una cosa che l’Inter fa…”

Allegri: “Inter e Napoli sono nettamente più forti! E poi c’è una cosa che l’Inter fa…” - immagine 1
Massimiliano Allegri ha parlato anche a Sky Sport dopo il pareggio del Milan a San Siro contro il Genoa
Alessandro Cosattini Redattore 

Massimiliano Allegri ha parlato anche a Sky Sport dopo il pareggio del Milan a San Siro contro il Genoa: “Piano piano stiamo crescendo, il lato negativo è il gol preso e il rigore al 95’. Al 91’ hai ancora 4 minuti e si fanno 6 azioni, erano in difficoltà, bastava andare con la palla vicino all’area. La voglia di vincerla era giusta ma va fatto con equilibrio.

Leao ha fatto gol, le punte si valutano per i gol che fanno, il resto non conta nulla. Fullkrug non ha i 90, Leao non sta benissimo e alle 3 domenica giochiamo ancora. Vediamo se Nkunku ci sarà per domenica.

Allegri: “Inter e Napoli sono nettamente più forti! E poi c’è una cosa che l’Inter fa…”- immagine 2

Mercato di gennaio? Un difensore? Niente, la società sta lavorando per il futuro, momentaneamente si stanno facendo buone cose. Ripeto: non per superstizione, ma Inter e Napoli sono nettamente più forti delle altre e sono le favorite. Il resto non conta nulla. Poi uno può raccontare che Cristo è morto nel sonno, ma è la verità, c’è poco da scherzare. Sento dire delle robe…

Allegri: “Inter e Napoli sono nettamente più forti! E poi c’è una cosa che l’Inter fa…”- immagine 3

Tutti parlano? Quello è un problema (ride, ndr). Io mi diverto, a volte sento anche cose buone. C’è Costacurta in studio, avete Billy che ha fatto parte di una delle squadre più forti della storia del calcio, io ero di basso livello. Si veniva qui a San Siro e al 60’ loro iniziavano a giocare, questo bisogna imparare a fare. Una cosa che l’Inter ha. Bisogna vedere come giocano con tranquillità le partite loro. Le piccole vengono e giocano 60’, poi le grandi si svegliano e fanno 1, 2, 3 dal 60’ in poi”.

Leggi anche
Inter, Milan o Napoli per lo scudetto: chi è favorito per Costacurta, Condò e Bucciantini
Ravezzani: “Conte allenatore fastidioso per chi non ce l’ha. A Milano…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA