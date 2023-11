Allegri: “Inter costruita per lo scudetto da 4-5 anni, quest’anno ha grandissime chance”

L'Inter è favorita il 26 contro la Juve?

"In una partita secca non so se è favorita perché può succedere di tutto, sicuramente è la squadra favorita per il campionato, insieme a Napoli e Milan. Noi siamo lì, bisogna mantenere il vantaggio sulle quinte. L'Inter non è stata costruita quest'anno per vincere ma da 4-5 anni, uno l'ha vinto e ha la forza per poter vincere quest'anno, quest'anno ha grandissime possibilità. Noi abbiamo fatto 12 partite buone, è merito di tutti"