Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari per 2-1 che regala momentaneamente il primo posto ai bianconeri, Bremer ha parlato così del match:

"Abbiamo fatto una bella partita, ero un po' incazzato perché non avevo ancora segnato e oggi sono contento del primo gol. Stiamo lavorando bene, anche Rugani sta facendo una bella stagione, abbiamo una partita a settimana e dobbiamo lavorare in settimana. Il primo anno non è facile, soprattutto passando da Torino a Juve, sono cresciuto e spero di fare meglio ancora l'anno prossimo"