Stampa Uk – Dele Alli, l’Inter potrebbe convincerlo con un argomento convincente

Dele Alli in Inghilterra viene accostato all’Inter. Il Sun sostiene che l’Inter potrebbe avere argomenti convincenti per il centrocampista del Tottenham. Questo scrive il giornale: “Romelu Lukaku, Victor Moses, Ashley Young e Alexis Sanchez hanno rivitalizzato la loro carriera dopo essere approdati a Milano. Mentre Eriksen ha vissuto un periodo difficile in Italia ma quest’anno potrebbe essere un anno migliore con l’Inter che ha la possibilità di avvicinarsi allo scudetto più di quanto non sia successo nell’ultimo decennio. Alcuni potrebbero dire che le chance di vincere un trofeo importante nella prossima stagione siano migliori rispetto a quelle del Tottenham…”.

(Fonte: The Sun)