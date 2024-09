L'ex attaccante non fa drammi per le difficoltà sotto porta del capitano dell'Inter, ancora a secco in questa stagione

Alessandro "Spillo" Altobelli, intervistato dal Corriere della Sera, ha detto la sua sull'astinenza da gol di Lautaro Martinez, ancora a secco in queste prime 6 partite stagionali tra campionato e Champions League: "Non c'è sempre una spiegazione, a volte capita e basta. Ci provi in tutti i modi, ma la palla non entra mai. L'incubo peggiore di ogni attaccante".