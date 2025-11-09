"Quella con la Lazio è sempre una partita a sé. lo ero all'Olimpico il 5 maggio 2002, per dire la Lazio è sempre una squadra che ci crea problemi. Mi aspetto una partita con dei gol, è sempre una partita che regala spettacolo. Mi aspetto poi che se l'Inter vorrà davvero vincerla saprà farla sua. Oggi non sarà esattamente una partita Scudetto però visto l'affollamento che c'è in vetta, chi perde punti può avere problemi poi a recuperare terreno".