Nel corso dell'intervista concessa a TMW, Amadeus ha parlato anche di Inter-Lazio in programma stasera. Qui le sue considerazioni sulla gara del Meazza:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Amadeus: “Inter-Lazio? Partita che regala spettacolo. Per l’affollamento in vetta…”
ultimora
Amadeus: “Inter-Lazio? Partita che regala spettacolo. Per l’affollamento in vetta…”
Le parole del noto conduttore nerazzurro a proposito della gara in programma stasera al Meazza
"Quella con la Lazio è sempre una partita a sé. lo ero all'Olimpico il 5 maggio 2002, per dire la Lazio è sempre una squadra che ci crea problemi. Mi aspetto una partita con dei gol, è sempre una partita che regala spettacolo. Mi aspetto poi che se l'Inter vorrà davvero vincerla saprà farla sua. Oggi non sarà esattamente una partita Scudetto però visto l'affollamento che c'è in vetta, chi perde punti può avere problemi poi a recuperare terreno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA