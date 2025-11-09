Il Bologna affonda il Napoli. La squadra di Italiano è stata protagonista di una grande partita e il 2-0 finale sta addirittura stretto. Ad aprire le marcature è Dallinga al 50esimo servito da un cross rasoterra di Cambiaghi. Il raddoppio arriva al minuto 66 con Lucumì che sfrutta un cross di Holm e di testa batte Milinkovic-Savic.
SERIE A – Il Bologna affonda Conte e il Napoli: chance per Roma e Inter. Genoa-Fiorentina 2-2
Un grande Bologna batte nettamente il Napoli. Finisce in pareggio l'altra gara delle 15
Grande occasione per Roma e Inter di scavalcare la squadra di Conte e il Milan e prendersi il primo posto in classifica. Da segnalare la mancata espulsione di Hojlund per un fallo di reazione su Ferguson. L'altra gara delle 15 tra Genoa e Fiorentina si è chiusa con uno spettacolare 2-2.
