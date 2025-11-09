Il Bologna affonda il Napoli. La squadra di Italiano è stata protagonista di una grande partita e il 2-0 finale sta addirittura stretto. Ad aprire le marcature è Dallinga al 50esimo servito da un cross rasoterra di Cambiaghi. Il raddoppio arriva al minuto 66 con Lucumì che sfrutta un cross di Holm e di testa batte Milinkovic-Savic.