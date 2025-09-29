"Se l'Inter è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia? Potenzialmente sì. Attualmente è veroL'Inter gioca bene perché sta continuando un progetto tecnico. A Cagliari ha ritrovato ferocia anche con trame di gioco collaudate. E' quella che ha più soluzioni: gioca con due attaccanti e in Europa sono pochissime quelle che lo fanno, ne ha quattro di livello. Luis Henrique può essere una valida alternativa a Dumfries. Barella è in crescita, anche Dimarco. A Cagliari ho rivisto ferocia. Lautaro? L'ascesa di Pio gli consente di tirare il fiato, l'anno scorso era costretto per vari motivi a giocare sempre ed è arrivato stremato. Pio dà alternative diverse, perché ha un gioco differente rispetto agli altri attaccanti. E' il gioiello più scintillante di queste prime giornate di campionato. Mi intriga tantissimo".