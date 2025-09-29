FC Inter 1908
Ambrosini: “Esposito mi intriga, Inter gioca meglio di tutte”. Ferrara: “Falso, gioca meglio…”

Si parla anche di Inter nel programma "Fuoriclasse" in onda su DAZN dopo Milan-Napoli. L'analisi di Ambrosini e Ferrara
Marco Macca
Marco Macca 

Si parla anche di Inter nel programma "Fuoriclasse" in onda su DAZN dopo Milan-Napoli. Approfondendo il tema nerazzurro, in studio è stata posta la domanda se quella nerazzurra sia la squadra a produrre il miglior calcio del campionato. Questa l'opinione di Massimo Ambrosini:

"Se l'Inter è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia? Potenzialmente sì. Attualmente è veroL'Inter gioca bene perché sta continuando un progetto tecnico. A Cagliari ha ritrovato ferocia anche con trame di gioco collaudate. E' quella che ha più soluzioni: gioca con due attaccanti e in Europa sono pochissime quelle che lo fanno, ne ha quattro di livello. Luis Henrique può essere una valida alternativa a Dumfries. Barella è in crescita, anche Dimarco. A Cagliari ho rivisto ferocia. Lautaro? L'ascesa di Pio gli consente di tirare il fiato, l'anno scorso era costretto per vari motivi a giocare sempre ed è arrivato stremato. Pio dà alternative diverse, perché ha un gioco differente rispetto agli altri attaccanti. E' il gioiello più scintillante di queste prime giornate di campionato. Mi intriga tantissimo".

Non è d'accordo Ciro Ferrara, che ha replicato:

"No, per me è falso. Non è la squadra che gioca meglio in queste cinque partite. La squadra che gioca il miglior calcio è il Napoli, perché ha movimenti ben studiati e preparati e occupa tutti i corridoi sempre con tantissimi giocatori. Questo è un valore aggiunto".

