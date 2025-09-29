FC Inter 1908
Conte: “De Bruyne? Mi auguro fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro…”

Il tecnico del Napoli, dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro, ha parlato della rabbia del centrocampista al momento del cambio
Gianni Pampinella
Conte
"De Bruyne? Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata": lo dice il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro parlando della rabbia del centrocampista al momento del cambio. De Bruyne ha infatti esternato il suo disappunto platealmente alla sostituzione.

Conte commenta anche la sconfitta: "Quello che non mi è piaciuto sono state le due situazioni in cui abbiamo preso gol perché a livello difensivo di squadra potevamo fare molto meglio. Per il resto non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Creare contro il Milan a San Siro non è da tutti, questa è la strada"

