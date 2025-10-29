Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha analizzato la prova del difensore e parlato dell'obiettivo di mercato estivo:
Ambrosini: “Inter, ecco perché sarebbe stato fondamentale Koné. Acerbi con Neres…”
Durante il podcast Elastici, l'ex centrocampista del Milan ha analizzato la prova del difensore e parlato dell'obiettivo di mercato estivo
"Acerbi sapendo che non poteva tenere il duello in velocità, quando Neres stoppava il pallone non era lì. Neres stoppava il pallone e il duello lo faceva 7-8 metri più avanti. Se ti avvicini, la palla gliela danno lunga e tu non ci arrivi. Quindi arretri. Se hai centrocampisti che hanno passo puoi stare alto, ecco perché Koné sarebbe stato fondamentale".
