Ambrosini: “Inter, ecco perché sarebbe stato fondamentale Koné. Acerbi con Neres…”

"Acerbi sapendo che non poteva tenere il duello in velocità, quando Neres stoppava il pallone non era lì. Neres stoppava il pallone e il duello lo faceva 7-8 metri più avanti. Se ti avvicini, la palla gliela danno lunga e tu non ci arrivi. Quindi arretri. Se hai centrocampisti che hanno passo puoi stare alto, ecco perché Koné sarebbe stato fondamentale".