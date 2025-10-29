Il portiere spagnolo ha scelto di sua spontanea volontà di allenarsi: previsto un percorso con uno specialista

Fabio Alampi Redattore 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 19:24)

Un arrivo a sorpresa, non previsto dall'Inter: Josep Martinez si è presentato di sua spontanea volontà ad Appiano Gentile, dove ha sostenuto un allenamento di scarico dopo la tragedia avvenuta ieri mattina. Lo spagnolo, ancora chiaramente sotto shock oer quanto accaduto, sosterrà un percorso psicologico accompagnato da uno specialista, il tutto seguito dal club nerazzurro.

Scelta personale — Una decisione raccontata da La Gazzetta dello Sport: "Un arrivo a sorpresa, un segno di normalità per tutti: per i compagni insieme ad Appiano nelle ore precedenti a Inter-Fiorentina e, soprattutto, per lui, ancora profondamente turbato e sotto shock, dopo l'incidente terribile del giorno prima. Nonostante il club gli abbia dato libertà massima per i prossimi giorni e lo aspettasse solo la settimana successiva, oggi Josep Martinez si è presentato comunque alla Pinetina. Ha scelto lui, in totale autonomia, a poco più di 24 ore dall'urto con l'auto aziendale Byd (adesso sequestrata dalla magistratura, assieme al telefono), che ha causato la morte di un 81enne di Fenegrò, nel Comasco".

Percorso specifico — "Sotto indagine d'ufficio per omicidio stradale, Martinez ha preferito non stare chiuso nella propria casa di Cerro Maggiore, vicino a Legnano. È stato accompagnato alla Pinetina, lungo la stessa strada maledetta del giorno prima, e lì ha potuto fare un leggero scarico sul campo. In casi terribili come questi, tenere allenato il corpo non è mai un problema, piuttosto l'obiettivo del club è salvaguardare l'equilibrio psicologico dell'atleta.

I nerazzurri intendono farlo attraverso l'accompagnamento del proprio staff, secondo un preciso piano di lavoro: ieri uno psicologo ha aspettato a casa lo spagnolo di ritorno dalla caserma assieme al team manager della squadra, e anche oggi il contatto è stato continuo. Si tratta di un aiuto necessario, man mano che il caso giudiziario in capo alla procura di Como farà il proprio corso: serviranno mesi, da passare tutti con un capo di imputazione sopra la testa".