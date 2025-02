“L’Inter ci ha messo tutto quello che aveva, fisicamente e non solo. La Fiorentina esce comunque a testa alta. L’Inter ha meritato, sì, al di là degli episodi che hanno condizionato la gara. Per quanto creato e come approcciato la partita, per me la vittoria è meritata. Prestazione da leader di Lautaro, in alcune rincorse, una gara seria. L’Inter è arrivata stanca nel finale, ma era troppo importante vincerla stasera.