Palladino: “Rammarico per l’errore sul corner dell’1-0 dell’Inter. Non parlo mai di arbitri ma…”

A DAZN, Raffaele Palladino ha commentato il ko della Fiorentina contro l'Inter di San Siro: “Se rifarei le scelte? Assolutamente sì, per quanto dimostrato giovedì, per la grande prestazione. Do grande importanza alla meritocrazia, avevamo battuto l’Inter 3-0, ho riproposto gli stessi con Moreno per Comuzzo. Sono orgoglioso dei miei, tenuto testa a una grande che lotterà per lo scudetto fino all’ultima giornata. Siamo usciti da San Siro a testa alta, il rammarico lo sapete, è sull’errore del corner. Non parlo mai degli arbitri, ma quella roba è da migliorare.