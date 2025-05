Ambrosini: “Inzaghi top, ma se l’Inter non vince la Champions il tifoso è arrabbiato perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "E' vero che si proiettano alla finale, ma tanti rimpianti: anche con 18 partite in più, l'Inter si mangerà le mani per parecchio"

Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato negli studi di DAZN della mancata conquista dello scudetto da parte dell'Inter: "Per me Parma è il rimpianto più grande: la rovesciata di Orsolini può capitare, con la Roma possono darti il rigore e vai a pari punti. Però la gestione di quella partita di Parma è il rammarico più grande. E' vero che si proiettano alla finale, ma tanti rimpianti: anche con 18 partite in più, l'Inter si mangerà le mani per parecchio. Se l'Inter non vince la Champions il tifoso è arrabbiato: si ritrova alla fine dell'anno senza niente.