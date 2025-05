"D’altronde lo scudetto è stato perso pareggiando 2-2 con la Lazio, un pareggio che non ha permesso all’Inter di raccogliere l’ennesimo salvagente lanciato dal Napoli, capace di fare 2 punti con Genoa e Parma. Neanche il più ottimista tra i tifosi presenti ieri a Como oltre ai milioni incollati davanti alla televisione pensava nell’intimo che la capolista - pur con il fiatone mostrato negli ultimi mesi - fallisse un’altra partita, per giunta in un Maradona traboccante di gente e contro un avversario, il Cagliari, che il suo l’aveva già ampiamente fatto assicurandosi la salvezza matematica con novanta minuti di anticipo sul gong. Quindi, spiace sottolinearlo alla luce della bellezza del gioco espresso in molte partite (soprattutto in Europa) l’Inter si presenterà all’Allianz Arena con l’incubo di chiudere la stagione con “zero titoli”, il che renderebbe ancora più approfondita la riflessione sui tanti pastrocchi combinati in un campionato che andava vinto, vista la differente qualità di gioco espressa rispetto al Napoli", commenta poi Tuttosport.