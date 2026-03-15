Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, ha parlato negli studi dell'emittente della sconfitta un po' a sorpresa rimediata dalla squadra di Allegri all'Olimpico contro la Lazio. Qui le sue considerazioni su quanto accaduto nel match di stasera:
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fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Milan? Mi aspettavo qualcosa in più. Potevano accorciare sull’Inter…”
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Ambrosini: “Milan? Mi aspettavo qualcosa in più. Potevano accorciare sull’Inter…”
Il pensiero dell'ex calciatore a proposito della sconfitta rimediata dai rossoneri contro la Lazio all'Olimpico
"Pensavo che il derby avesse dato una spinta emotiva. Vincendo stasera si sarebbero portati a -5 dall'Inter e avrebbero messo pressione ai nerazzurri. Mi aspettavo qualcosa in più".
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