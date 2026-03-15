Il giornalista Luca Calamai ha commentato i fatti del sabato della 29esima giornata di Serie A nel consueto appuntamento con l'editoriale su TMW.
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Calamai: “Inter furiosa, Scudetto avvelenato da Var e arbitri. Chivu ha bisogno di…”
In primo piano i fatti nel corso della sfida tra Inter e Atalanta e la bufera arbitrale, con i tanti dubbi sulle decisioni del direttore di gara:
"È sempre la stessa storia. Arbitri e Var continuano purtroppo a recitare in questo campionato un ruolo da attori protagonisti. Il rischio, sempre più concreto, è quello di veder assegnare uno scudetto avvelenato da dubbi e polemiche. Stavolta è l’Inter ad accendere il dibattito. Poteva esserci un rigore su Frattesi, poteva essere bloccata per un fallo su Dumfries l’azione che ha portato al pari della Dea. Marotta, da dirigente preparato, ha imposto il silenzio stampa per evitare che oltre al danno arrivasse la beffa di possibili squalifiche per eccesso di tono polemico. Ma il problema è ormai esplosivo. Gli arbitri non sono più sereni. E il Var con quel suo assurdo protocollo, alimenta problemi. Intervenire in corso d’opera è impossibile. Ma nella prossima stagione dovrà cambiare qualcosa. Sia che resti Rocchi come designatore, sia che arrivi Orsato.
L’Inter ha buoni motivi per lamentarsi con Manganiello ma deve anche prendere atto che sta vivendo un momento complesso. Che mette a rischio uno scudetto che ha da tempo in pugno. Prendo l’attacco. Pio Esposito è un talento formidabile mentre Thuram è un fantasma. Per questa volata finale Chivu ha un disperato bisogno di ritrovare i colpi e i gol di Lautaro.
L’argentino dovrebbe tornare disponibile per la sfida di domenica prossima al Franchi contro la Fiorentina. L’eliminazione dalla Champions e la sconfitta nel derby ha tolto molte certezze alla formazione nerazzurra".
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