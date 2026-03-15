"È sempre la stessa storia. Arbitri e Var continuano purtroppo a recitare in questo campionato un ruolo da attori protagonisti. Il rischio, sempre più concreto, è quello di veder assegnare uno scudetto avvelenato da dubbi e polemiche. Stavolta è l’Inter ad accendere il dibattito. Poteva esserci un rigore su Frattesi, poteva essere bloccata per un fallo su Dumfries l’azione che ha portato al pari della Dea. Marotta, da dirigente preparato, ha imposto il silenzio stampa per evitare che oltre al danno arrivasse la beffa di possibili squalifiche per eccesso di tono polemico. Ma il problema è ormai esplosivo. Gli arbitri non sono più sereni. E il Var con quel suo assurdo protocollo, alimenta problemi. Intervenire in corso d’opera è impossibile. Ma nella prossima stagione dovrà cambiare qualcosa. Sia che resti Rocchi come designatore, sia che arrivi Orsato.