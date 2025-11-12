Ambrosini: “Napoli estremamente prevedibile. Mancano idee, scoperto da forza Bologna”

Durante il podcast Elastici di Cronache di spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato dei problemi del Napoli di Conte:
"Il Napoli è diventato estremamente prevedibile. Pur nella sofferenza aveva tenuto, è stato scoperto dalla forza del Bologna in alcune fragilità: ha preso gol e ha confermato la difficoltà a fare gol. Mancano idee e alternative, i Lang e i Neres devono entrare. L'assenza di De Bruyne è passata così... dentro l'area di rigore sono meno attenti. Il Napoli sta provando a fare un po' meno battaglia. È una questione di adattamento al nuovo contesto".
