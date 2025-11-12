Ambrosini: “Napoli estremamente prevedibile. Mancano idee, scoperto da forza Bologna”

"Il Napoli è diventato estremamente prevedibile. Pur nella sofferenza aveva tenuto, è stato scoperto dalla forza del Bologna in alcune fragilità: ha preso gol e ha confermato la difficoltà a fare gol. Mancano idee e alternative, i Lang e i Neres devono entrare. L'assenza di De Bruyne è passata così... dentro l'area di rigore sono meno attenti. Il Napoli sta provando a fare un po' meno battaglia. È una questione di adattamento al nuovo contesto".