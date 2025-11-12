"Non mi aspettavo l’Inter già prima dopo le piccole difficoltà iniziali, poi soprattutto con questa qualità di gioco e forza anche in Champions League. Invece, ha già trovato la sua dimensione, Chivu è stato bravo a trovare le chiavi del gruppo e sa come comunicare alla squadra che loro sono i migliori. Infatti, può contare su una rosa di qualità arricchita con innesti importanti, e penso che sarà difficile per tutte le altre concorrenti allo scudetto stare al passo dei nerazzurri".