Intervistato da News.superscommesse.it, Massimo Paganin ha parlato anche dell'Inter. L'ex difensore nerazzurro non si aspettava la squadra di Chivu al primo posto dopo un inizio travagliato.
"Non mi aspettavo l’Inter già prima dopo le piccole difficoltà iniziali, poi soprattutto con questa qualità di gioco e forza anche in Champions League. Invece, ha già trovato la sua dimensione, Chivu è stato bravo a trovare le chiavi del gruppo e sa come comunicare alla squadra che loro sono i migliori. Infatti, può contare su una rosa di qualità arricchita con innesti importanti, e penso che sarà difficile per tutte le altre concorrenti allo scudetto stare al passo dei nerazzurri".
(News.superscommesse.it)
