Massimo Ambrosini, ex calciatore, intervenuto a DAZN, ha commentato così il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro

Marco Astori Redattore 11 gennaio - 23:28

Massimo Ambrosini, ex calciatore, intervenuto a DAZN, ha commentato così il pareggio tra Inter e Napoli a San Siro: "Grande partita del Napoli per atteggiamento: per come ha gestito la partita, secondo me esce con grande orgoglio e percezione della propria forza. L'Inter si è scontrata contro una squadra molto forte e non ha fatto la miglior partita: è stata bloccata tatticamente e dal timore.

E' peggio da prendere il secondo gol di McTominay: difesa schierata, si poteva respingere meglio. Luis Henrique sul rimbalzo del pallone poteva essere più sveglio. Rigore per l'Inter? A livello calcistico è un rigore che farebbe arrabbiare perché è ai limiti del gioco ma è da regolamento. Conte non ha parlato? Magari per non cadere in qualche tranello e fare qualche dichiarazione diversa. Sarebbe stato bello sentire le sue parole. La sua reazione? Così è troppo e anche lui se ne renderà conto. Anche andare faccia a faccia col quarto uomo è stato molto forte.

C'è un tema scontri diretti: è indubbi che qualcosa sia mancato. Il Napoli è più forte delle alltre, il problema è capire perché l'Inter, nel suo gioco e nella qualità, non riesca a dimostrare: non è mai riuscita a dimostrare la sua grande qualità".