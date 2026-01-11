A Sky Sport si è parlato anche del primo gol di McTominay in Inter-Napoli. Ecco il punto di vista di Beppe Bergomi sul gol del centrocampista scozzese:
Bergomi: “Colpe sul primo gol di McTominay? Ho una mia interpretazione: dico che…”
Le parole di Beppe Bergomi a Sky Sport sul gol di McTominay per il momentaneo 1-1 contro l'Inter: "All'Inter manca..."
"C'è l'uscita di Politano che viene dentro il campo, Bastoni lo molla e segue Elmas. Io ho una mia interpretazione: al Napoli mancano tanti giocatori ma all'Inter manca il giocatore più importante che è Dumfries. Dico questo perché è un raddoppio che non devi mai fare, devi stare con Elmas.
Bastoni non deve raddoppiare perché c'è Luis Henrique. Io avrei ragionato in maniera diversa, sarei stato con Elmas, Bisseck è troppo lontano, è stato nella zona di mezzo e avrebbe dovuto coprire il primo palo"
