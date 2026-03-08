Intervenuto negli studi di DAZN, Massimo Ambrosini , ex calciatore, ha parlato così prima del derby tra Inter e Milan : "Se il Milan vince gli diamo il 20-25% di riaprire il campionato: sarebbe strano se l'Inter perdesse il campionato ma non sarebbe impossibile per il calendario e magari per la paura.

La difesa dell'Inter ha fatto vedere il proprio valore: l'attacco ha validi sostituti, ma il centrocampo ha avuto punti interrogativi e lì il Milan dovrà far valere un po' di superiorità. A me stupisce giochino i due attaccanti dell'Inter: a partita in corso Chivu non avrà cambi, in Coppa aveva messo un centrocampista in più".