Presente negli studi di Dazn, Andrea Stramaccioni ha parlato dell'attesissimo derby Milan-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio. "È un match point per l'Inter e un'occasione, ha due risultati su tre. L'assenza di Thuram è un fattore. I punti di forza dell'Inter sono il dominio del gioco. Il secondo punto è lo straordinario momento della fascia sinistra, in particolare di Dimarco. Il terzo punto sono le palle inattive, sono addirittura 20 i gol in stagione dell'Inter, potrebbe essere una chiave".

"La scelta di giocare con i due attaccanti? Secondo me nella testa di Chivu c'è quello di non dare un messaggio sbagliato, vero che non hai alternative in panchina, ma l'approccio in un derby è importantissimo. L'Inter ha 4 assenze pesantissime, sono 4 fonti di gioco perché Dumfries è una fonte di gioco, Calhanoglu è una fonte di gioco. I due attaccanti sono proprio i due figli di Cristian. L'anno scorso giocare senza Lautaro e Thuram tremavi. Barella? Non sta giocando come sa, ma ho fatto la telecronaca dell'ultima partita in casa, e ho percepito in lui una grandissima voglia. Oggi lui deve essere il trascinatore. lui sa cosa vuol dire giocare un derby".