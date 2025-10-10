Atletico e Inter sono nel pieno della sosta, con mezza squadra sparsa in giro per il mondo, ma oggi saliranno comunque su un aereo

Atletico e Inter sono nel pieno della sosta, con mezza squadra sparsa in giro per il mondo, ma oggi saliranno comunque su un aereo che le porterà in Libia. L’incontro, annunciato la scorsa settimana, fa parte della Reconstruction Cup, che si giocherà allo Stadio Nazionale di Bengasi, la seconda città più popolosa del paese dopo la capitale Tripoli, nell’ambito di un accordo siglato con il Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia: “Questa partita è un messaggio di fiducia al mondo. La Libia, grazie agli sforzi del suo popolo, è sulla via della ripresa e della stabilità”.

In Spagna si soffermano sulla squadra rojiblanca e svelano anche quanto incasseranno i due club per questa partita.

Per questa amichevole Simeone ha a disposizione appena abbastanza giocatori per mettere insieme un undici titolare. Dei 24 della rosa, 11 sono impegnati con le rispettive nazionali. E tra i restanti, Cardoso è ancora alle prese con il recupero da un infortunio alla caviglia. In condizioni migliori appaiono invece Almada e Giménez, che dovrebbero avere qualche minuto oggi pomeriggio contro l’Inter. Il Cholo convocherà anche alcuni giocatori del Madrileño e della squadra C.

Così, il probabile undici dei colchoneros sarà: Musso; Carlos Martín, Pubill, Giménez, Lenglet, Ruggeri; Gallagher, Koke, Almada; Griezmann e Jesús Barrios, dell’Atlético C. Galán è un’altra opzione per coprire la fascia sinistra. Hancko, in attesa della nascita del figlio — motivo per cui non è partito con la Slovacchia —, probabilmente resterà a Madrid. Per completare la lista, il Cholo attingerà a giocatori del Madrileño, il cui match contro l’Hércules è stato rinviato, e della squadra C, come Corral, Giménez, Frey, Rajado, Alegre, Sergio Esteban.

Anche nell’Inter, Chivu approfitterà dell’occasione per dare spazio a elementi meno utilizzati, come Luis Henrique e Andy Diouf.

Viaggio lampo e cifra record — La spedizione dell’Atlético è convocata alle 8:30 a Majadahonda, con il neoarrivato Mateu Alemany presente. La squadra volerà a Bengasi e, dopo la partita, rientrerà subito a Madrid.

Un viaggio lampo per dare minuti a giocatori come Almada e Giménez, oltre che a riserve come Musso, Pubill e Carlos Martín, e allo stesso tempo per promuovere il marchio Atleti (con un introito di circa 3 milioni di euro a testa per le due squadra) in un’amichevole di prestigio contro un avversario di Champions, che ritroverà poi al Metropolitano il 26 novembre.