Atletico Madrid, i convocati per l’amichevole con l’Inter: ci sono Griezmann e Koke

Atletico Madrid, i convocati per l’amichevole con l’Inter: ci sono Griezmann e Koke - immagine 1
Alle 18 l'Inter sfiderà in amichevole l'Atletico Madrid in un'amichevole in Libia: ecco i convocati del Cholo Simeone
Inter e Atletico Madrid si sfideranno oggi a Bengasi, in Libia, per un'amichevole che sa di antipasto in vista della sfida di Champions del 26 novembre.

Organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL), il match si disputa nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Il match si può vedere anche in diretta streaming - calcio d'inizio alle 18 - su Inter TV e sul canale Youtube dell'Inter. L'Atletico, poi, ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi: a disposizione di Simeone ci sono l'ex Atalanta Ruggeri, Griezmann, Koke e tanti altri giovani.

Ecco l'elenco.

