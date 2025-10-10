Inter e Atletico Madrid si sfideranno oggi a Bengasi, in Libia, per un'amichevole che sa di antipasto in vista della sfida di Champions del 26 novembre.
Atletico Madrid, i convocati per l’amichevole con l’Inter: ci sono Griezmann e Koke
Alle 18 l'Inter sfiderà in amichevole l'Atletico Madrid in un'amichevole in Libia: ecco i convocati del Cholo Simeone
Organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL), il match si disputa nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.
Il match si può vedere anche in diretta streaming - calcio d'inizio alle 18 - su Inter TV e sul canale Youtube dell'Inter. L'Atletico, poi, ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi: a disposizione di Simeone ci sono l'ex Atalanta Ruggeri, Griezmann, Koke e tanti altri giovani.
Ecco l'elenco.
