Saranno tre i calciatori dell'Inter impegnati in amichevole con le proprie nazionali questa sera e due di questi cominceranno la rispettiva gara dal 1'.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Amichevoli, due interisti in campo dal 1′: titolari Dumfries e Akanji, panchina per De Vrij
ultimora
Amichevoli, due interisti in campo dal 1′: titolari Dumfries e Akanji, panchina per De Vrij
Saranno tre i calciatori dell'Inter impegnati in amichevole con le proprie nazionali questa sera e due di questi cominceranno la rispettiva gara dal 1'
Manuel Akanji con la sua Svizzera partirà titolare contro la Germania, così come Denzel Dumfries contro la Norvegia: panchina iniziale invece per Stefan De Vrij.
© RIPRODUZIONE RISERVATA