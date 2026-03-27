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fcinter1908 ultimora Amichevoli, due interisti in campo dal 1′: titolari Dumfries e Akanji, panchina per De Vrij

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Amichevoli, due interisti in campo dal 1′: titolari Dumfries e Akanji, panchina per De Vrij

Amichevoli, due interisti in campo dal 1′: titolari Dumfries e Akanji, panchina per De Vrij - immagine 1
Saranno tre i calciatori dell'Inter impegnati in amichevole con le proprie nazionali questa sera e due di questi cominceranno la rispettiva gara dal 1'
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Saranno tre i calciatori dell'Inter impegnati in amichevole con le proprie nazionali questa sera e due di questi cominceranno la rispettiva gara dal 1'.

Amichevoli, due interisti in campo dal 1′: titolari Dumfries e Akanji, panchina per De Vrij- immagine 2
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Manuel Akanji con la sua Svizzera partirà titolare contro la Germania, così come Denzel Dumfries contro la Norvegia: panchina iniziale invece per Stefan De Vrij.

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