"Simeone resterà. L'Inter e le altre pretendenti che bussano alla sua porta dovranno aspettare. Il Cholo è concentrato sulle tre partite contro il Barcellona e sulla vittoria della Copa del Rey. Bucero e Alemany stanno già lavorando alla costruzione della rosa dell'Atlético per la stagione 2026-27 con Simeone al timone. L'allenatore è al corrente delle mosse del direttore sportivo e del lavoro svolto dallo staff tecnico del club madrileno per rafforzare la squadra".