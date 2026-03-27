Diego Pablo Simeone resterà l'allenatore dell'Atletico Madrid anche nella prossima stagione, pronto a iniziare la quindicesima stagione sulla panchina dei Colchoneros. Lo afferma AS, secondo cui l'allenatore, attualmente legato al club spagnolo da un contratto fino al 2027, dopo un confronto con la società ha deciso di rimanere, nonostante l'interesse di molti club, Inter inclusa. Si legge su AS:
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AS – L’Inter ha bussato alla porta per Simeone, ma dovrà aspettare. Il Cholo resterà all’Atletico
"Simeone resterà. L'Inter e le altre pretendenti che bussano alla sua porta dovranno aspettare. Il Cholo è concentrato sulle tre partite contro il Barcellona e sulla vittoria della Copa del Rey. Bucero e Alemany stanno già lavorando alla costruzione della rosa dell'Atlético per la stagione 2026-27 con Simeone al timone. L'allenatore è al corrente delle mosse del direttore sportivo e del lavoro svolto dallo staff tecnico del club madrileno per rafforzare la squadra".
"Sia Simeone che la dirigenza sportiva dell'Atlético Madrid si sono impegnati a discutere un possibile prolungamento di un anno del contratto di Simeone con l'Atlético al termine della stagione. In altre parole, un contratto oltre la stagione 2026-27. Tuttavia, non c'è fretta e non è una certezza".
(Fonte: AS)
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