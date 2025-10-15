1 di 3

AMPLIAMENTO CENTRI SPORTIVI

Nella giornata di oggi l’assemblea dei soci dell’Inter ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025 del club nerazzurro, che ha evidenziato un utile record di oltre 35 milioni di euro grazie a un incremento significativo dei ricavi che hanno superato quota 567 milioni. Si tratta del maggiore risultato mai raggiunto dai nerazzurri nella loro storia.

Tra i progetti annunciati nei giorni scorsi dal presidente Marotta, anche quello relativo all'ampliamento di Pinetina e Interello. Svelate oggi, dal bilancio visionato da Fcinter1908, tutte le cifre ufficiali:

"Il mantenimento di strutture sportive allineate allo stato dell’arte e correttamente dimensionate rispetto alle esigenze logistiche del personale sportivo e non sportivo del Gruppo è cruciale per il consolidamento e l’accrescimento della competitività sportiva.In quest’ottica, all’inizio della stagione sportiva 2024/2025 è stata condotta un’analisi sulle strutture di allenamento dedicate alle squadre della Capogruppo, che ha evidenziato l’assoluta opportunità di intervento.

Da una parte, infatti, il centro sportivo BPER Training Center sito ad Appiano Gentile risale agli anni Sessanta del Novecento e – pur essendo stato oggetto di diversi interventi negli anni – può beneficiare di ulteriori azioni migliorative.Nello specifico, il BPER Training Center è attualmente costituito da una serie di edifici esistenti per una superficie lorda complessiva di circa 4.700 mq, affiancati da 4 campi da gioco regolamentari e da un’area dedicata all’allenamento dei portieri.

Il progetto di sviluppo prevede, in prima istanza, l’ampliamento del centro sportivo mediante la realizzazione di 2 ulteriori campi regolamentari, destinati ad accogliere le attività della nuova squadra U23 (come verrà illustrato più avanti al paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione”).Sono in fase di valutazione diversi possibili scenari di espansione, che comporteranno l’acquisizione di terreni e aree private, per arrivare a una superficie lorda complessiva di circa 130.000 mq.A completamento dell’intervento, è inoltre previsto lo sviluppo di circa 10.000 mc di nuove volumetrie per la realizzazione di strutture funzionali alle attività della Prima Squadra maschile e dell’U23, consolidando così il centro come polo di riferimento per la preparazione sportiva di alto livello.

D’altro canto, il Konami Youth Development Centre di Milano attualmente non è di proprietà del Gruppo, ma è detenuto sulla base di tre contratti di locazione o concessione con la società dilettantistica A.S.D. Lombardina, con il Parco Nord Milano e con l’Istituto Achille Ricci.Il progetto prevede un significativo intervento di ampliamento e consolidamento dell’area attraverso l’acquisto di diversi terreni e fabbricati privati.

Oltre all’acquisto delle aree private, è in corso la definizione di una concessione novantennale con il Parco Nord per le aree attualmente da loro gestite, con l’obiettivo di garantire una disponibilità stabile e a lungo termine degli spazi.Il piano di sviluppo mira alla concentrazione di tutte le attività del settore giovanile e della divisione femminile presso il Konami Youth Development Centre, razionalizzando così le sedi operative oggi distribuite su più impianti.

Attualmente, infatti, l’attività sportiva si svolge su un totale di circa 40.000 mq di campi da gioco e 6.000 mq di edifici.A progetto completato, si prevede di raggiungere una dotazione complessiva di circa 58.000 mq di campi da gioco e 11.500 mq di edifici, portando il centro a diventare il polo sportivo di riferimento per la formazione, la crescita e lo sviluppo delle squadre giovanili e femminili del Gruppo".