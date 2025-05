"Che succede? Va via qualcuno?". Carlo Ancelotti prova a smorzare l'emozione nella sua ultima conferenza stampa in quel di Valdebebas, il centro tecnico del Real Madrid che domani gioca al Bernabeu contro la Real Sociedad. Non sarà soltanto l'ultima giornata di campionato, ma anche l'ultima volta di Ancelotti sulla panchina 'merengue' e l'ultima apparizione in campo con la maglia del Real per Luka Modric.