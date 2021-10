Inter, Andreazzoli chieda il vaccino a D’Ambrosio. Ogni volta che lo incontra…

Aurelio Andreazzoli chiederà di fare il vaccino, il vaccino a Danilo D’Ambrosio. Anche ieri il terzino è stato assoluto protagonista

Assoluto protagonista della serata di ieri del Castellani è Danilo D'Ambrosio . Il terzino dell'Inter, ieri schierato terzo di difesa, è tornato in campo da titolare dopo diverso tempo e ha mostrato ancora di che pasta è fatto. Spiega Tuttosport: "Aurelio Andreazzoli chiederà di fare il vaccino, il vaccino a Danilo D’Ambrosio. Già, perché quando il tecnico toscano incontra sulla propria strada, da allenatore dell’Empoli, il jolly napoletano dell’Inter, sono dolori. Sempre. Fin dal 26 maggio 2019, quando una prestazione monumentale negli ultimi minuti del difensore nerazzurro negò all’Empoli, già allora guidato in panchina da Andreazzoli, di pareggiare - D’Ambrosio per esempio deviò sulla propria traversa un tiro-cross di Caputo che un suo compagno avrebbe serenamente spinto in porta - e trovare così quel punto che avrebbe permesso agli azzurri di salvarsi. Invece l’Inter (di Spalletti ) vinse 2-1, arrivò in Champions e l’Empoli di Andreazzoli andò in Serie B.

Inzaghi ha deciso di lanciarlo a Empoli e D’Ambrosio si è ritagliato una serata da star. In difesa al 19’ ha salvato in scivolata un gol su tiro ravvicinato di Luperto che aveva spiazzato Handanovic e poi al 32’ ha contrastato Bajrami nella propria area, un contatto al limite che ha scatenato polemiche sul fronte empolese. Poi, sul fronte opposto, ecco l’anticipo su Pinamonti al 34’ sulla trequarti, lo scarico su Sanchez e la corsa in area per ricevere il cross al bacio del cileno per girarlo di testa, con una splendida torsione volante, in porta. Prima gara da titolare e primo gol in stagione, diventando così, insieme a Bonucci , l’unico difensore a trovare almeno una rete in Serie A negli ultimi sette campionati. Un gol che D’Ambrosio ha voluto dedicare al compagno più criticato negli ultimi giorni, Dumfries , l’eroe negativo di Inter-Juve".