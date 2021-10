Inter TV, Andreolli: “Un pareggio che sa molto di beffa. Var? C’è una cosa che fa rabbia”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro: il pareggio con la Juventus ha il sapore della beffa

Marco Andreolli ha analizzato il pareggio con la Juventus a San Siro: "E' un pareggio che sa molto di beffa, mi dispiace per i ragazzi perché avevano fatto la partita che dovevano fare. Sul piano del gioco non c'è stata partita, nel primo piano l'Inter è stata superiore. E' mancato un po' di coraggio nel trovare la via del secondo gol, forse. E' stata fatta una partita da squadra matura. Quando tieni aperta la partita e tieni in ballo una squadra come la Juventus l'imprevisto purtroppo può capitare. Ancora una volta abbiamo visto un Edin Dzeko a tutto campo. Abbiamo visto tanti ripiegamenti, recuperi. L'episodio con Dumfries? Faccio fatica a capire quando il Var deve e può intervenire. Era passato tanto tempo dal momento dell'episodio a quando sono andati a vedere le immagini. E' questo che fa rabbia, bisognerebbe spiegarlo ai tifosi. La Juve sta facendo un percorso di crescita diverso, ha una diversa filosofia di gioco. Ha dovuto quasi ripartire da zero. Ci vuole tempo, è ripartita dalla concretezza. Manca ancora qualcosa".