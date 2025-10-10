In collegamento a Sky Sport, il grande doppio ex attaccante di Inter e Milan Aldo Serena ha parlato così di San Siro

Alessandro Cosattini Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 22:32)

In collegamento a Sky Sport, il grande doppio ex di Inter e Milan Aldo Serena ha parlato così di San Siro.

“Non posso dimenticare l’esordio a San Siro, l’emozione più grande per me, avevo 18 anni, ero a Milano da qualche mese. Non mi sarei mai aspettato emozioni così forti, soddisfazioni così grandi.

Maglie di Inter e Milan? I tifosi sono entrambi passionali e partecipi, sono coinvolgenti. Avere spalti gremiti e fare gol nel derby… ti giri verso il pubblico e i tifosi riflettono le tue emozioni, tu vedi nel pubblico le tue stesse espressioni.

Scudetto con l’Inter da capocannoniere? Ricordo il derby d’andata col Milan, avevamo perso col Bayern in Champions… Il Milan era campione d’Italia e stellare, bisognava vincere per dare credibilità alla squadra e quel gol ha cambiato le sorti della stagione. Lì avevamo capito di poter vincere”.