Le due federazioni, che inizialmente avrebbero dovuto affrontarsi in Qatar, non sono riuscite a trovare un accordo

Fabio Alampi Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 18:32)

La guerra in Iran ha portato all'annullamento della prima competizione calcistica mondiale. La Finalissima tra Argentina (campioni del Sud America) e Spagna (campioni d'Europa), è stata ufficialmente cancellata. La gara, inizialmente in programma per il 27 marzo a Doha, in Qatar, npn verrà disputata a causa dell'incapacità di trovare un luogo e una data che andasse bene a entrambe le contendenti.

Questo il comunicato dell'AFA, la federazione argentina:

La CONMEBOL e l'AFA hanno ribadito la loro volontà di disputare la Finalissima in campo neutro e hanno accettato la sede proposta dopo la lunga insistenza della UEFA per giocarla a Madrid. Purtroppo, non è stato possibile raggiungere un accordo definitivo sulla data della partita perché la data alternativa richiesta non è stata accettata a causa dei tempi ristretti a disposizione. La CONMEBOL e la UEFA avevano concordato mesi fa di disputare la Finalissima tra le nazionali di Argentina e Spagna in Qatar, un Paese che ha dimostrato la sua capacità di organizzare eventi di tale portata e un forte impegno nei confronti del calcio.

Una volta esclusa la possibilità di giocare in Qatar, entrambe le confederazioni – così come le federazioni di Argentina e Spagna – si sono concentrate sulla ricerca di una soluzione che soddisfacesse tutte le parti. In questo contesto, è chiaro che la proposta di disputare una singola partita a Madrid violerebbe il principio di correttezza sportiva, in quanto non si tratta di un campo neutro. In questa situazione, sabato 14 marzo, la Federazione calcistica argentina (AFA) ha ricevuto la proposta di disputare la partita in campo neutro, in Italia, il 27 marzo. L'Argentina ha accettato l'idea senza obiezioni, ad eccezione della data, suggerendo il 31 marzo. Purtroppo, la UEFA ha annunciato che disputare la partita il 31 marzo – solo quattro giorni dopo la data inizialmente proposta – non era possibile, e la Finalissima è stata annullata.