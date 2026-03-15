L'ex difensore Mark Iuliano ha risposto ad una domanda specifica su Bastoni e l'episodio in Inter-Juve

Matteo Pifferi Redattore 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 16:26)

Intervenuto ai microfoni di StileTV, l'ex difensore Mark Iuliano ha risposto ad una domanda specifica su Bastoni e l'episodio in Inter-Juve:

"Se l’episodio Bastoni-Kalulu cancella Ronaldo-Iuliano? Ma speriamo, ma speriamo (ride, ndr). Era un'altra storia, era un altro tipo di calcio, c'erano altre premesse, altri traguardi. Quello che ha dato fastidio non è stato tanto il fallo, l'espulsione ma la reazione di Bastoni che giustamente ha poi chiesto scusa ma è quello che ha un po' indignato tutti. Ingannare l'arbitro ed esultare nel ragionamento di tutti, che pensano ad uno sport sano, di principi e lealtà, non è stato un gesto leale.

Alla fine è stata una bellissima partita, rovinarla così e non poter ascoltare chi ti può suggerire qualcosa, anche i guardalinee hanno visto ma ora sono diventati inutili. Suggerisco il VAR a chiamata come capita nel basket NBA o nel tennis, l'arbitro deve andare a rivedere dopo la richiesta dei club, è retribuito benissimo e deve prendersi le sue responsabilità da solo, non che debba decidere il VAR al posto suo"

"Io al posto di Bastoni non avrei simulato, nel nostro calcio non c'era gente che rotolava per mezz'ora, eravamo abbastanza uomini a non pensare a simulare. Il massimo è stato quando Sala ha detto che Del Piero simulava, il peggior sindaco della storia di Milano parla di calcio e non di quello che combina lui e la sua Giunta perché è interista, siamo alla follia pura"