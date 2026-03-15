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fcinter1908 ultimora Iuliano: “Speriamo Kalulu-Bastoni cancelli Ronaldo ’98. Io non avrei simulato. Follia Sala”

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Iuliano: “Speriamo Kalulu-Bastoni cancelli Ronaldo ’98. Io non avrei simulato. Follia Sala”

Iuliano: “Speriamo Kalulu-Bastoni cancelli Ronaldo ’98. Io non avrei simulato. Follia Sala” - immagine 1
L'ex difensore Mark Iuliano ha risposto ad una domanda specifica su Bastoni e l'episodio in Inter-Juve
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di StileTV, l'ex difensore Mark Iuliano ha risposto ad una domanda specifica su Bastoni e l'episodio in Inter-Juve:

"Se l’episodio Bastoni-Kalulu cancella Ronaldo-Iuliano? Ma speriamo, ma speriamo (ride, ndr). Era un'altra storia, era un altro tipo di calcio, c'erano altre premesse, altri traguardi. Quello che ha dato fastidio non è stato tanto il fallo, l'espulsione ma la reazione di Bastoni che giustamente ha poi chiesto scusa ma è quello che ha un po' indignato tutti. Ingannare l'arbitro ed esultare nel ragionamento di tutti, che pensano ad uno sport sano, di principi e lealtà, non è stato un gesto leale.

Iuliano: “Speriamo Kalulu-Bastoni cancelli Ronaldo ’98. Io non avrei simulato. Follia Sala”- immagine 2

Alla fine è stata una bellissima partita, rovinarla così e non poter ascoltare chi ti può suggerire qualcosa, anche i guardalinee hanno visto ma ora sono diventati inutili. Suggerisco il VAR a chiamata come capita nel basket NBA o nel tennis, l'arbitro deve andare a rivedere dopo la richiesta dei club, è retribuito benissimo e deve prendersi le sue responsabilità da solo, non che debba decidere il VAR al posto suo"

Iuliano: “Speriamo Kalulu-Bastoni cancelli Ronaldo ’98. Io non avrei simulato. Follia Sala”- immagine 3

"Io al posto di Bastoni non avrei simulato, nel nostro calcio non c'era gente che rotolava per mezz'ora, eravamo abbastanza uomini a non pensare a simulare. Il massimo è stato quando Sala ha detto che Del Piero simulava, il peggior sindaco della storia di Milano parla di calcio e non di quello che combina lui e la sua Giunta perché è interista, siamo alla follia pura"

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