Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mirko Antenucci ha parlato di Inter-Juve, gara in programma sabato. "Sono due squadre diverse, l'Inter ha un attacco forte e completo come non mai negli ultimi anni. Un giocatore soltanto a metà febbraio è a doppia cifra ed è un dato che fa riflettere. La Juve arriva al gol con tanti uomini, e i più pericolosi sono Yildiz e McKennie, bravo a inserirsi. E' una Juve che in questo momento è più forte e più squadra rispetto alla sfida di andata".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Antenucci: “Inter e Juve due squadre diverse. Un dato fa riflettere. Per i nerazzurri…”
ultimora
Antenucci: “Inter e Juve due squadre diverse. Un dato fa riflettere. Per i nerazzurri…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante ha parlato di Inter-Juve
Per l'Inter sarà la volta di un test contro un big:—
"Può essere la partita della consapevolezza per entrambe. Per l'Inter può essere la partita che gli può dare più consapevolezza. Per me non è decisiva ma dal punto di vista psicologico sì".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA