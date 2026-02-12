FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante ha parlato di Inter-Juve
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mirko Antenucci ha parlato di Inter-Juve, gara in programma sabato. "Sono due squadre diverse, l'Inter ha un attacco forte e completo come non mai negli ultimi anni. Un giocatore soltanto a metà febbraio è a doppia cifra ed è un dato che fa riflettere. La Juve arriva al gol con tanti uomini, e i più pericolosi sono Yildiz e McKennie, bravo a inserirsi. E' una Juve che in questo momento è più forte e più squadra rispetto alla sfida di andata".

Per l'Inter sarà la volta di un test contro un big:

"Può essere la partita della consapevolezza per entrambe. Per l'Inter può essere la partita che gli può dare più consapevolezza. Per me non è decisiva ma dal punto di vista psicologico sì".

