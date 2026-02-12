Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del momento dell'Inter

Marco Astori Redattore 12 febbraio - 19:00

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del momento dell'Inter: "Dimarco? Per il suo ruolo è importante la condizione fisica, l'anno scorso non abbiamo visto il miglior Dimarco: due anni fa sì, quest'anno sì. Devi capire come sta, perché l'anno scorso faceva molta molta fatica. Se è il migliore? In questo momento boh: devi vedere sempre il paragone.

Gioca nell'Inter, il fenomeno lo fa a volte con Sassuolo e Pisa: se lo farà anche in Champions, la risposta è sì, altrimenti sarà no. Inzaghi era pazzo a toglierlo al 60' o lo vedeva in difficoltà? Se hai i 90' un allenatore ti tiene, ma se lo vedeva in difficoltà giustamente lo toglieva e ci stava. Non lo toglieva per capriccio. Poi siamo a febbraio: ora lo sta gestendo 90, poi siamo certi che darà ancora questo a marzo-aprile?

L'unica cosa che mi auguro per Marotta, Ausilio e Baccin è che a prescindere da Champions o scudetto, questa squadra ha bisogno di una rivoluzione importante nel prossimo mercato. Non perché siano scarsi, ma il ciclo sta finendo: e ci sono 3-4 calciatori che sono arrivati ad un punto di non ritorno: Acerbi non gioca, Mkhitaryan, vediamo Calhanoglu, che forse è a fine corsa all'Inter".