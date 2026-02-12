FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Criscitiello: “Dimarco? Inzaghi non era pazzo a toglierlo. Inter, serve rivoluzione perché…”

ultimora

Criscitiello: “Dimarco? Inzaghi non era pazzo a toglierlo. Inter, serve rivoluzione perché…”

Criscitiello: “Dimarco? Inzaghi non era pazzo a toglierlo. Inter, serve rivoluzione perché…” - immagine 1
Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del momento dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del momento dell'Inter: "Dimarco? Per il suo ruolo è importante la condizione fisica, l'anno scorso non abbiamo visto il miglior Dimarco: due anni fa sì, quest'anno sì. Devi capire come sta, perché l'anno scorso faceva molta molta fatica. Se è il migliore? In questo momento boh: devi vedere sempre il paragone.

Criscitiello: “Dimarco? Inzaghi non era pazzo a toglierlo. Inter, serve rivoluzione perché…”- immagine 2
Getty

Gioca nell'Inter, il fenomeno lo fa a volte con Sassuolo e Pisa: se lo farà anche in Champions, la risposta è sì, altrimenti sarà no. Inzaghi era pazzo a toglierlo al 60' o lo vedeva in difficoltà? Se hai i 90' un allenatore ti tiene, ma se lo vedeva in difficoltà giustamente lo toglieva e ci stava. Non lo toglieva per capriccio. Poi siamo a febbraio: ora lo sta gestendo 90, poi siamo certi che darà ancora questo a marzo-aprile?

Criscitiello: “Dimarco? Inzaghi non era pazzo a toglierlo. Inter, serve rivoluzione perché…”- immagine 3
Getty Images

L'unica cosa che mi auguro per Marotta, Ausilio e Baccin è che a prescindere da Champions o scudetto, questa squadra ha bisogno di una rivoluzione importante nel prossimo mercato. Non perché siano scarsi, ma il ciclo sta finendo: e ci sono 3-4 calciatori che sono arrivati ad un punto di non ritorno: Acerbi non gioca, Mkhitaryan, vediamo Calhanoglu, che forse è a fine corsa all'Inter".

Leggi anche
Sky – Si avvicina Inter-Juve: cosa trapela sull’utilizzo di Calha e Barella. Le prove in...
Sabatini: “Non è più Barella, Inter ci pensi!”. Ma Viviano non ci sta e smonta tutto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA