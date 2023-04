Antinelli: “Questione Lukaku non c’entra nulla con tifo e partita. Nel 2023…”

Quanto accaduto attorno a Romelu Lukaku nel finale di Juventus-Inter ha fatto il giro del mondo. E inevitabilmente se ne parla anche questa mattina. Sul tema è tornato anche Alessandro Antinelli, giornalista di Rai Sport, che ha commentato in questo modo: "La questione Lukaku non c’entra nulla con la partita né con il tifo. Quando si parla di un giocatore cui urlano scimmia nel 2023 perché è nero non si può essere tifosi è necessario essere solo umani. Esseri umani".