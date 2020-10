Antonacci: “Interista da quando mia madre mi aspettava. Derby che resterà nella storia”

La Gazzetta dello Sport ha interpellato un grande cantante e tifoso dell’Inter, Biagio Antonacci, sul derby di domani contro il Milan:

“Questo calcio zoppica come ogni forma di aggregazione. Il fiato corto dei giocatori supera gli applausi, l’affanno alla ricerca del gol non è spinto dal motore del pubblico, eppure si gioca, si vince o si perde, eppure si esulta o ci si consola. Sono interista da quando mia madre mi aspettava, ho visto molti derby dal vivo, la mia Milano festeggiava le vittorie e sfotteva le sconfitte… Si gioca, ragazzi, si gioca! Noi siamo a casa a pensare all’azione migliore, se tutti esultiamo davanti alla tv quell’urlo arriva potente anche a voi! Gladiatori senza pubblico, eroi senza applausi, poche voci che incitano come quando vi dannavate sui campi di periferia, quando i sogni erano superiori alle soddisfazioni e alle giovani aspettative. È un derby che resterà nella storia oltre al risultato, segnerà il tempo di un’epoca che cambia”.