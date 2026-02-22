FC Inter 1908
Arabia Saudita, crisi Inzaghi: da +7 a -1 in 6 giornate, pareggia 1-1 in 11 contro 10

Arabia Saudita, crisi Inzaghi: da +7 a -1 in 6 giornate, pareggia 1-1 in 11 contro 10 - immagine 1
Altro passo falso per l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Al-Ittihad in inferiorità numerica
Redazione1908

Altro passo falso per l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Al-Ittihad in inferiorità numerica per quasi tutto il match. In classifica, dopo la 22esima giornata del massimo campionato saudita, balza in testa l'Al Nassr di CR7 con 55 punti, uno in più dell'l'Al-Hilal e 2 in più dell'Al-Ahli.

Dopo 5 minuti, ad aprire il match ci pensa Malcom, che porta in vantaggio l'Al-Hilal. Gli ospiti restano in dieci uomini dal 9' per l'espulsione di Kadesh ma nonostante tutto all'8' della ripresa pareggiano con Aouar. Resta a secco l'ex pallone d'oro Karim Benzema, Conceicao ferma nuovamente Inzaghi.

Arabia Saudita, crisi Inzaghi: da +7 a -1 in 6 giornate, pareggia 1-1 in 11 contro 10- immagine 2
La squadra di Inzaghi era arrivata ad avere ben 7 punti di vantaggio in classifica sull'Al Nassr di Ronaldo dopo 16 giornate, 7 punti persi in 6 giornate.

Arabia Saudita, crisi Inzaghi: da +7 a -1 in 6 giornate, pareggia 1-1 in 11 contro 10- immagine 3

E ora Inzaghi insegue a -1.

